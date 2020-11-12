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Митники "Борисполя" підозрюються у вимаганні хабарів з пасажирів

Автор: Роман Тверденко

В аеропорту "Бориспіль" затримали співробітників митних постів, які вимагали хабарі з пасажирів. Вони влаштовували труднощі через переваження речей.

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Про це повідомляє Служба безпеки України.

Встановлено, що схему організували двоє головних держінспекторів митного поста, яких прикривав співробітник управління протидії митним правопорушенням. Митники вимагали гроші з пасажирів за нестворення штучних перешкод під час проходження контролю. За нібито перевищення норми провозу товарів і речей вони погрожували забрати багаж на митний склад для складання протоколу.

Правоохоронцями задокументовано кілька фактів отримання фігурантами хабарів. Заробіток з кожного рейсу був від двох до чотирьох тисяч доларів. Зміна, яка займалася вимаганням, працювала щомісяця в середньому сім разів.

Митників затримали під час отримання хабара. Перевіряється можлива причетність до схеми інших працівників митниці, включно з керівниками посту.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України викрила посадовців Закарпатської митниці на створення корупційної схеми. Під час ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією вони вимагали у водіїв гроші за нестворення штучних перешкод під час оформлення.

Крім того, СБУ викрила тіньову схему імпорту світлих нафтопродуктів, яка завдала збитків державному бюджету України на понад 200 млн гривень.

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