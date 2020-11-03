СБУ разоблачила схему импорта нефтепродуктов на более 200 млн гривен

Фото: изъяты печати (ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины разоблачила теневую схему импорта светлых нефтепродуктов. Она нанесла ущерб государственному бюджету Украины более 200 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, организаторы сделки в течение 2018-2020 годов осуществляли импорт светлых нефтепродуктов на основании поддельных документов с использованием реквизитов компании-импортера. Она была зарегистрирована на подставное лицо.

После этого фигуранты незаконно реализовывали нефтепродукты за наличные без уплаты налогов. Они также продавали противоправно сформированный налоговый кредит и помогали с конвертированием денег в наличные.

За такие операции дельцы получали от 7 до 9% от общей суммы средств, которые поступали на счета их компаний.

В ходе обысков, правоохранители изъяли "черную" бухгалтерию, штампы и печати органов государственной власти, которые использовались для подделки официальных документов. В рамках начатого уголовного производства продолжаются следственные действия.

Напомним, СБУ разоблачила схему незаконного ввоза в Украину трех зенитно-ракетных комплексов советского производства на более 110 млн гривен.

Также СБУ разоблачила два call-центры в Виннице, которые воровали деньги с банковских счетов. Ежедневно они зарабатывали до 20 тысяч долларов.