У Тамбовській області заявили про "приліт" і пожежу: там знаходиться НПЗ

У Тамбовській області заявили про атаку дронів та пожежу. Біля місця інциденту розташований місцевий нафтопереробний завод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.
Губернатор Тамбовської області Максим Єгоров заявив, що після опівночі за місцевим часом у Мічурінському муніципальному окрузі стався "приліт" дронів.
"На даний момент відомо про 11 безпілотників. Одиничне загоряння внаслідок "хлопка" оперативно ліквідовано силами ГУ МНС Росії по Тамбовській області", - написав він в Telegram.
Росіяни у мережі повідомляли про пожежу у районі села Новонікольське. Загоряння спалахнуло на диспетчерській станції "Транснефть-Дружба". У цьому ж селі знаходиться Мічурінський нафтопереробний завод.
t.me/astrapress
У Міноборони РФ заявили, що російська ППО за ніч "перехопила" 51 дрон. З них нібито 18 над Тамбовською областю, 16 - над Бєлгородською, по чотири над територіями Брянської, Липецької та Орловської областей, три - над Воронезькою та один - над Курською та Азовським морем.
Варто зазначити, що українські захисники неодноразово атакували російські нафтопереробні заводи, які забезпечують пальним окупаційні війська. Воїни дронами атакували НПЗ на території Росії, а також на окупованих територіях, зокрема у Криму.
Так, вночі 7 жовтня Сили оборони атакували нафтовий термінал у Феодосії. Це був один з найбільших терміналів у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів для армії РФ. Він належав другу російського диктатора Володимира Путіна.
Пожежа на нафтобазі тривала майже тиждень, а декілька днів поспіль на території термінала вибухали резервуари.
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