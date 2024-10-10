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У Феодосії стався новий вибух на атакованій раніше нафтобазі

Четвер 10 жовтня 2024 22:24
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У Феодосії стався новий вибух на атакованій раніше нафтобазі Ілюстративне фото: у Феодосії стався новий вибух на атакованій раніше нафтобазі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

На нафтобазі у Феодосії, яку нещодавно атакували Збройні сили України, спалахнула ще одна цистерна. Пожежа там триває вже чотири дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".

Про вибух стало відомо ввечері четверга, 10 жовтня. На опублікованих фото та відео видно потужний вибух, а також пожежу на нафтобазі.

На одному з відео було чути розмову місцевих, які заявили, що на базі видніється велике полум'я.

Оновлено о 23:15. Глава окупаційної адміністрації Аксьонов повідомив, що на одному з терміналів стався викид горючих матеріалів.

Удар по нафтобазі у Феодосії

Раніше РБК-Україна писало, що у ніч на 7 жовтня на нафтовому терміналі у Феодосії спалахнула потужна пожежа. Згодом Генштаб ЗСУ заявив про ракетний удар по нафтобазі. Варто зауважити, що НПЗ був найбільшим у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів для потреб окупаційних військ.

Наступного дня, 8 жовтня, повідомлялось, що на території нафтобази вибухнула цистерна з бензином, потім - з гасом. У мережі також показали супутникові знімки пожежі.

Також за даними ЗМІ, на території нафтобази могла перебувати російська система ППО "Панцир-С1".

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