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В Тамбовской области заявили о "прилете" и пожаре: там находится НПЗ

Фото: в Тамбовской области заявили о "прилете" и пожаре (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В Тамбовской области заявили об атаке дронов и пожаре. Возле места инцидента расположен местный нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что после полуночи по местному времени в Мичуринском муниципальном округе произошел "прилет" дронов.

"На данный момент известно об 11 беспилотниках. Единичное возгорание вследствие хлопка оперативно ликвидировано силами ГУ МЧС России по Тамбовской области", - написал он в Telegram.

Россияне в сети сообщали о пожаре в районе села Новоникольское. Возгорание вспыхнуло на диспетчерской станции "Транснефть-Дружба". В этом же селе находится Мичуринский нефтеперерабатывающий завод.

t.me/astrapress

В Минобороны РФ заявили, что российская ПВО за ночь "перехватила" 51 дрон. Из них якобы 18 над Тамбовской областью, 16 - над Белгородской, по четыре над территориями Брянской, Липецкой и Орловской областей, три - над Воронежской и один - над Курской и Азовским морем.

 

Украина "охотится" на российские НПЗ

Стоит отметить, что украинские защитники неоднократно атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы, обеспечивающие топливом оккупационные войска. Воины дронами атаковали НПЗ на территории России, а также на оккупированных территориях, в том числе в Крыму.

Так, ночью 7 октября Силы обороны атаковали нефтяной терминал в Феодосии. Это был один из самых крупных терминалов в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов для армии РФ. Он принадлежал другу российского диктатора Владимира Путина.

Пожар на нефтебазе длился почти неделю, а несколько дней подряд на территории терминала взрывались резервуары.

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Российская ФедерацияНПЗПожарАтака дронов