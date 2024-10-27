У Тамбовській області заявили про "приліт" і пожежу: там знаходиться НПЗ

Фото: у Тамбовській області заявили про "приліт" і пожежу (росЗМІ)

У Тамбовській області заявили про атаку дронів та пожежу. Біля місця інциденту розташований місцевий нафтопереробний завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

Губернатор Тамбовської області Максим Єгоров заявив, що після опівночі за місцевим часом у Мічурінському муніципальному окрузі стався "приліт" дронів. "На даний момент відомо про 11 безпілотників. Одиничне загоряння внаслідок "хлопка" оперативно ліквідовано силами ГУ МНС Росії по Тамбовській області", - написав він в Telegram. Росіяни у мережі повідомляли про пожежу у районі села Новонікольське. Загоряння спалахнуло на диспетчерській станції "Транснефть-Дружба". У цьому ж селі знаходиться Мічурінський нафтопереробний завод. t.me/astrapress У Міноборони РФ заявили, що російська ППО за ніч "перехопила" 51 дрон. З них нібито 18 над Тамбовською областю, 16 - над Бєлгородською, по чотири над територіями Брянської, Липецької та Орловської областей, три - над Воронезькою та один - над Курською та Азовським морем.