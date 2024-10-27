У Тамбовській області заявили про "приліт" і пожежу: там знаходиться НПЗ
У Тамбовській області заявили про атаку дронів та пожежу. Біля місця інциденту розташований місцевий нафтопереробний завод.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.
Губернатор Тамбовської області Максим Єгоров заявив, що після опівночі за місцевим часом у Мічурінському муніципальному окрузі стався "приліт" дронів.
"На даний момент відомо про 11 безпілотників. Одиничне загоряння внаслідок "хлопка" оперативно ліквідовано силами ГУ МНС Росії по Тамбовській області", - написав він в Telegram.
Росіяни у мережі повідомляли про пожежу у районі села Новонікольське. Загоряння спалахнуло на диспетчерській станції "Транснефть-Дружба". У цьому ж селі знаходиться Мічурінський нафтопереробний завод.
t.me/astrapress
У Міноборони РФ заявили, що російська ППО за ніч "перехопила" 51 дрон. З них нібито 18 над Тамбовською областю, 16 - над Бєлгородською, по чотири над територіями Брянської, Липецької та Орловської областей, три - над Воронезькою та один - над Курською та Азовським морем.
Україна "полює" на російські НПЗ
Варто зазначити, що українські захисники неодноразово атакували російські нафтопереробні заводи, які забезпечують пальним окупаційні війська. Воїни дронами атакували НПЗ на території Росії, а також на окупованих територіях, зокрема у Криму.
Так, вночі 7 жовтня Сили оборони атакували нафтовий термінал у Феодосії. Це був один з найбільших терміналів у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів для армії РФ. Він належав другу російського диктатора Володимира Путіна.
Пожежа на нафтобазі тривала майже тиждень, а декілька днів поспіль на території термінала вибухали резервуари.
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