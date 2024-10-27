В Тамбовской области заявили о "прилете" и пожаре: там находится НПЗ

Фото: в Тамбовской области заявили о "прилете" и пожаре (росСМИ)

В Тамбовской области заявили об атаке дронов и пожаре. Возле места инцидента расположен местный нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что после полуночи по местному времени в Мичуринском муниципальном округе произошел "прилет" дронов. "На данный момент известно об 11 беспилотниках. Единичное возгорание вследствие хлопка оперативно ликвидировано силами ГУ МЧС России по Тамбовской области", - написал он в Telegram. Россияне в сети сообщали о пожаре в районе села Новоникольское. Возгорание вспыхнуло на диспетчерской станции "Транснефть-Дружба". В этом же селе находится Мичуринский нефтеперерабатывающий завод. t.me/astrapress В Минобороны РФ заявили, что российская ПВО за ночь "перехватила" 51 дрон. Из них якобы 18 над Тамбовской областью, 16 - над Белгородской, по четыре над территориями Брянской, Липецкой и Орловской областей, три - над Воронежской и один - над Курской и Азовским морем.