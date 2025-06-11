В Тамбовской области прогремели взрывы: вероятно атакован пороховой завод
В городе Котовск Тамбовской области (РФ) прогремела серия взрывов. Ударные дроны, предварительно, пытаются атаковать Тамбовский пороховой завод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские паблики.
По данным Telegram-канала Тамбов. Происшествия, над городом Котовск Тамбовской области прогремели около 10 взрывов. Предварительно, система ПВО уничтожает беспилотники, которые пытаются атаковать город.
В то же время, Telegram-канал Baza сообщает о попытке ударных дронов атаковать Тамбовский пороховой завод.
Отметим, что этот завод входит в состав госкорпорации "Ростех". Предприятие является одним из крупнейших в России производителей порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов.
Завод выпускает более 200 видов продукции, в том числе пироксилиновые пороха для стрелкового оружия, ручных гранат и выстрелов гранатометов, артиллерийских и минометных боеприпасов.
Напомним, украинские дроны не впервые атакуют Тамбовский пороховой завод.
Так, предприятие уже было атаковано беспилотниками в январе этого года.
Также завод атаковали дроны в июле 2024 года.
Кроме того, БпЛА поражали Тамбовский пороховой завод в ноябре 2023 года.
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