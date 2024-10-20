Дрони СБУ та ГУР уразили найбільший в РФ завод з виробництва вибухівки, - джерела
Дрони СБУ та Сил оборони уразили найбільший в РФ завод з виробництва вибухівки. Він розташований в 900 км від кордону з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
"Цієї ночі дрони СБУ, ССО та ГУР вдарили по заводу імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області. Він є складовою російського ВПК", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляють джерела в українській розвідці, обʼєкт було атаковано за допомогою кількох десятків ударних безпілотників українського виробництва. Відстань до цілі від державного кордону України складає близько 900 кілометрів.
Підприємство перебуває під санціями країн ЄС і США, оскільки продукція заводу використовується для ведення війни в Україні.
"СБУ відпрацювала над посиленням санкції проти заводу Свердлова. До економічних санкцій ми додали дронові, які дають моментальной ефект. Робота над урізанням військових спроможностей ворога триватиме й надалі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Що відомо про цей завод?
Завод ім. Свєрдлова спеціалізується на виробництві вибухових речовин, його занесено до санкційного списку України "за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".
23 червня 2023 року завод занесено до списку санкцій країн Євросоюзу, також підприємство перебуває під санкціями США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.
Завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничорудної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних і геофізичних робіт.
Підприємство виготовляє авіабомби, зокрема КАБи, бойові частини протитанкових кумулятивних керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО.
Атака дронів на завод: що передувало
У ніч на 20 жовтня в місті Дзержинськ Нижегородської області (РФ) пролунали вибухи, нібито працювала ППО.
Дрони атакували завод ім. Свердлова, що входить у військово-промисловий комплекс РФ. Згідно з повідомленнями у російських Telegram-каналах, вибухи в районі заводу пролунали близько 4:00.
Незабаром місцева влада заявила про спробу російської ППО відбити атаку дронів-камікадзе. Після вибухів над територією об'єкта з'явився стовп густого диму.
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