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Дрони СБУ та ГУР уразили найбільший в РФ завод з виробництва вибухівки, - джерела

Росія, Неділя 20 жовтня 2024 11:36
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Дрони СБУ та ГУР уразили найбільший в РФ завод з виробництва вибухівки, - джерела Фото: дрони уразили найбільший в РФ завод з виробництва вибухівки (росЗМІ)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

Дрони СБУ та Сил оборони уразили найбільший в РФ завод з виробництва вибухівки. Він розташований в 900 км від кордону з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

"Цієї ночі дрони СБУ, ССО та ГУР вдарили по заводу імені Свердлова у місті Дзержинськ Нижньогородської області. Він є складовою російського ВПК", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють джерела в українській розвідці, обʼєкт було атаковано за допомогою кількох десятків ударних безпілотників українського виробництва. Відстань до цілі від державного кордону України складає близько 900 кілометрів.

Підприємство перебуває під санціями країн ЄС і США, оскільки продукція заводу використовується для ведення війни в Україні.

"СБУ відпрацювала над посиленням санкції проти заводу Свердлова. До економічних санкцій ми додали дронові, які дають моментальной ефект. Робота над урізанням військових спроможностей ворога триватиме й надалі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Що відомо про цей завод?

Завод ім. Свєрдлова спеціалізується на виробництві вибухових речовин, його занесено до санкційного списку України "за підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".

23 червня 2023 року завод занесено до списку санкцій країн Євросоюзу, також підприємство перебуває під санкціями США, Великої Британії, Японії та Швейцарії.

Завод є одним із найбільших російських виробників промислових вибухових речовин, передавальних зарядів для гірничорудної промисловості, перфораційних зарядів для нафтогазовидобувної промисловості, сейсмічних і геофізичних робіт.

Підприємство виготовляє авіабомби, зокрема КАБи, бойові частини протитанкових кумулятивних керованих ракет, боєголовки до ракетних комплексів ППО.

Атака дронів на завод: що передувало

У ніч на 20 жовтня в місті Дзержинськ Нижегородської області (РФ) пролунали вибухи, нібито працювала ППО.

Дрони атакували завод ім. Свердлова, що входить у військово-промисловий комплекс РФ. Згідно з повідомленнями у російських Telegram-каналах, вибухи в районі заводу пролунали близько 4:00.

Незабаром місцева влада заявила про спробу російської ППО відбити атаку дронів-камікадзе. Після вибухів над територією об'єкта з'явився стовп густого диму.

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