У Москві чули вибухи: Собянін поскаржився на атаку дронів

Вибухи у Москві пролунали в ніч на 26 червня. Місцева влада заявила про нібито атаку дронів та роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як пишуть російські пабліки, вибухи було чути у різних районах Москви та у Підмосков'ї.

"Атака БПЛА на Дідовськ в Істринському районі у Підмосков'ї, Зеленоград та місто Московське у Новій Москві. За п'ять хвилин у небі пролунало щонайменше п'ять вибухів", - пишуть росЗМІ.



Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито атаку дронів на Москву.

Крім того, росіяни обмежили роботу московського аеропорту "Внуково" - там оголосили план "Килим". Його оголошують, коли є загроза з повітря.

