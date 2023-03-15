"Там нічого діставати". Міллі заявив, що у збитому дроні немає цінної для РФ інформації

У збитому над Чорним морем американському безпілотнику MQ-9 Reaper немає цінної для Росії інформації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерала США Марка Міллі під час брифінгу.
"Там нічого діставати. Коли ми говоримо про втрату розвідданих, то так, ми зазнали таких втрат. Але загалом, те, що становило для росіян цінність, зараз таким не є", - сказав Міллі.
Нагадаємо, 14 березня над Чорним морем внаслідок зіткнення з російським винищувачем Су-27 було збито американського безпілотника MQ-9 Reaper.
Пізніше секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що його країна спробує дістати збитий дрон із дна Чорного моря.
Проте Сполучені Штати Америки видалили конфіденційне програмне забезпечення зі збитого дрону.
У Держдепі США заявили, що інцидент із безпілотником, ймовірно, був ненавмисним з боку Росії.
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