"Там нечего доставать". Милли заявил, что в сбитом дроне нет ценной для РФ информации

В сбитом над Черным морем американском беспилотнике MQ-9 Reaper нет ценной для России информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерала США Марка Милли во время брифинга.
"Там нечего доставать. Когда мы говорим о потере разведданных, то да, мы понесли такие потери. Но в общем, то, что представляло для россиян ценность, сейчас таковым не является", - сказал Милли.
Напомним, 14 марта над Черным морем в результате столкновения с российским истребителем Су-27 был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper.
Позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что его страна попытается достать сбитый дрон со дна Черного моря.
В Госдепе США заявили, что инцидент с беспилотником, вероятно, был непреднамеренным со стороны России.
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