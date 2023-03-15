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"Там нечего доставать". Милли заявил, что в сбитом дроне нет ценной для РФ информации

Фото: генерал США Марк Милли (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В сбитом над Черным морем американском беспилотнике MQ-9 Reaper нет ценной для России информации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерала США Марка Милли во время брифинга.

"Там нечего доставать. Когда мы говорим о потере разведданных, то да, мы понесли такие потери. Но в общем, то, что представляло для россиян ценность, сейчас таковым не является", - сказал Милли.

Напомним, 14 марта над Черным морем в результате столкновения с российским истребителем Су-27 был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Позже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что его страна попытается достать сбитый дрон со дна Черного моря.

В Госдепе США заявили, что инцидент с беспилотником, вероятно, был непреднамеренным со стороны России.

Все, что известно об инциденте, - читайте в материале РБК-Украина.

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