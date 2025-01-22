UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

"Там дуже важкі бої". У ЗСУ оцінили, чи є ризик оточення Великої Новосілки

Фото: Сили оборони оцінили, чи є ризик оточення Великої Новосілки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Наразі ризику оточення росіянами населеного пункту Велика Новосілка у Донецькій області немає. Але там точаться важкі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі "Суспільне. Студія"

"Загрози оточення там немає, бо у випадку цього там є можливість вийти, там не та дистанція і не те охоплення", - сказав речник.

При цьому він наголосив, що у районі Великої Новосілки на Новопавлівському напрямку "дуже важкі бої і можливий будь-який розвиток ситуації у будь-який бік".

За словами Трегубова, українське командування тримає ситуацію на контролі, а також розглядає різні варіанти дій у цьому населеному пункті.

скриншот deepstatemap.live

Бої за Велику Новосілку

Велика Новосілка - це селище Волноваського району Донецької області, де останнім часом активізувалися бойові дії. Це не перша спроба ворога захопити населений пункт. Спроба Росії захопити Велику Новосілку влітку 2022 року зазнала невдачі, а у 2023 році Україна відтіснила російські сили на південь.

Вчора, 21 січня, в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на околицях населеного пункту, при цьому противник не рахується з втратами.

За даними Генштабу ЗСУ, на Новопавлівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив вісім атак в напрямках Времівки, Костянтинополя та Великої Новосілки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДонецька областьВійна в УкраїніВійна Росії проти України