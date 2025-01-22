Окупанти за добу 120 разів намагалися прорвати оборонні рубежі ЗСУ: ситуація на фронті

На фронті за останню добу відбулося 121 бойове зіткнення. Найбільш складним напрямок залишається Покровський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Facebook.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шістнадцять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, чотири склади, два артилерійських засоби та ще один інший важливий об’єкт противника.

Ситуація на напрямках:

На Харківському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 10 атак загарбників. Оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Дворічної, Петропавлівки, Лозової, Кутьківки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Копанки, Терни та Колодязі.

На Сіверському напрямку противник проводив наступальні дії в районі Івано-Дар’ївки, всього було відбито одну атаку.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів атакували у районах населених пунктів Часів Яр та Федорівка.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак в районі Торецька.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 61 штурмову дію агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлізаветівка, Гришине, Новосергіївка, Ппетропавлівка, Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Новий Труд, Покровськ, Звірове, Успенівка, Слов’янка, Срібне, Шевченко, Андріївка, Улакли, Янтарне, Дачне.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулої доби здійснив вісім атак в напрямках Времівки, Костянтинополя та Великої Новосілки.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Кам’янське.

Українські воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території, успішно відбили три наступальні дії ворога на Придніпровському напрямку.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Вчора ворог завдав 23 авіаудари, скинувши при цьому 31 КАБ, здійснив 450 обстрілів, зокрема 16 - із РСЗВ. Українські захисники відбили сім штурмових дій загарбників.