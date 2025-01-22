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"Там очень тяжелые бои". В ВСУ оценили, есть ли риск окружения Великой Новоселки

Фото: Силы обороны оценили, есть ли риск окружения Великой Новоселки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Пока риска окружения россиянами населенного пункта Великая Новоселка в Донецкой области нет. Но там идут тяжелые бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире "Суспільне. Студия"

"Угрозы окружения там нет, потому что в случае этого там есть возможность выйти, там не та дистанция и не тот охват", - сказал спикер.

При этом он отметил, что в районе Великой Новоселки на Новопавловском направлении "очень тяжелые бои и возможно любое развитие ситуации в любую сторону".

По словам Трегубова, украинское командование держит ситуацию на контроле, а также рассматривает различные варианты действий в этом населенном пункте.

скриншот deepstatemap.live

Бои за Великую Новоселку

Великая Новоселка - это поселок Волновахского района Донецкой области, где в последнее время активизировались боевые действия. Это не первая попытка врага захватить населенный пункт. Попытка России захватить Великую Новоселку летом 2022 года потерпела неудачу, а в 2023 году Украина оттеснила российские силы на юг.

Вчера, 21 января, в ОСГВ "Хортица" сообщили, что враг пытается прорвать оборону ВСУ на окраинах населенного пункта, при этом противник не считается с потерями.

По данным Генштаба ВСУ, на Новопавловском направлении противник в течение минувших суток совершил восемь атак в направлениях Временки, Константинополя и Великой Новоселки.

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