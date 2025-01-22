"Там очень тяжелые бои". В ВСУ оценили, есть ли риск окружения Великой Новоселки

"Угрозы окружения там нет, потому что в случае этого там есть возможность выйти, там не та дистанция и не тот охват", - сказал спикер.

При этом он отметил, что в районе Великой Новоселки на Новопавловском направлении "очень тяжелые бои и возможно любое развитие ситуации в любую сторону".

По словам Трегубова, украинское командование держит ситуацию на контроле, а также рассматривает различные варианты действий в этом населенном пункте.

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