ua en ru
Ср, 22 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Там очень тяжелые бои". В ВСУ оценили, есть ли риск окружения Великой Новоселки

Великая Новоселка, Среда 22 января 2025 16:05
UA EN RU
"Там очень тяжелые бои". В ВСУ оценили, есть ли риск окружения Великой Новоселки Фото: Силы обороны оценили, есть ли риск окружения Великой Новоселки (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Пока риска окружения россиянами населенного пункта Великая Новоселка в Донецкой области нет. Но там идут тяжелые бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире "Суспільне. Студия"

"Угрозы окружения там нет, потому что в случае этого там есть возможность выйти, там не та дистанция и не тот охват", - сказал спикер.

При этом он отметил, что в районе Великой Новоселки на Новопавловском направлении "очень тяжелые бои и возможно любое развитие ситуации в любую сторону".

По словам Трегубова, украинское командование держит ситуацию на контроле, а также рассматривает различные варианты действий в этом населенном пункте.

&quot;Там очень тяжелые бои&quot;. В ВСУ оценили, есть ли риск окружения Великой Новоселки

скриншот deepstatemap.live

Бои за Великую Новоселку

Великая Новоселка - это поселок Волновахского района Донецкой области, где в последнее время активизировались боевые действия. Это не первая попытка врага захватить населенный пункт. Попытка России захватить Великую Новоселку летом 2022 года потерпела неудачу, а в 2023 году Украина оттеснила российские силы на юг.

Вчера, 21 января, в ОСГВ "Хортица" сообщили, что враг пытается прорвать оборону ВСУ на окраинах населенного пункта, при этом противник не считается с потерями.

По данным Генштаба ВСУ, на Новопавловском направлении противник в течение минувших суток совершил восемь атак в направлениях Временки, Константинополя и Великой Новоселки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Донецкая область Война в Украине Война России против Украины
NEWS
"е-Консул". Украинцы за рубежом смогут получить больше услуг
"е-Консул". Украинцы за рубежом смогут получить больше услуг
DAILY
Двойной удар по энергетике России: Евросоюз и США готовят новые меры
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Двойной удар по энергетике России: Евросоюз и США готовят новые меры