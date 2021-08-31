Талибы заявили, что почти сформировали "правительство" в Афганистане

"Правительство сформируется в ближайшие несколько дней", - заявил изданию представитель талибов.

По его словам, пока рано говорить о том, кто войдет в новое "правительство" страны. При этом он уточнил, что о его формировании будет объявлено в ближайшие дни.

В то же время по данным ряда СМИ, министром иностранных дел Афганистана назначен глава политического офиса "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар. Пост министра обороны занял сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд. МВД страны возглавит сын одного из лидеров талибов Джалалуддина Хаккани Халиф Хаккани.

Ранее источники индийского телеканала CNN-News18 сообщили, что при формировании вертикали власти в Афганистане талибы намерены взять модель Ирана. В этой исламской стране Верховный лидер является главой государства.

По словам собеседника телеканала, лидер "Талибана" Хибатулла Ахундзада, который никогда не появлялся на публике и его местонахождение оставалось неизвестным, скорее всего, будет Верховным лидером. Он возглавит Верховный совет из 11-72 человек. Ожидается, что в основном он будет работать из Кандагара. При этом правительство и министры будут находиться в Кабуле.

Источник издания отметил, что талибы готовы предоставить места как Верховном совете, так и правительстве, политическим силам, не входящих в "Талибан".