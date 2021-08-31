Таліби заявили, що майже сформували "уряд" в Афганістані

"Уряд сформується в найближчі кілька днів", - заявив виданню представник талібів.

За його словами, поки рано говорити про те, хто увійде в новий "уряд" країни. При цьому він уточнив, що про його формуванні буде оголошено найближчими днями.

В той самий час за даними ряду ЗМІ, міністром закордонних справ Афганістану призначений глава політичного офісу "Талібану" Мулла Абдул Гані Барадар. Пост міністра оборони зайняв син засновника руху Мулла Якуб Ахунд. МВС країни очолить син одного з лідерів талібів Джалалуддіна Хаккані Халіф Хаккані.

Раніше джерела індійського телеканалу CNN-News18 повідомили, що при формуванні вертикалі влади в Афганістані таліби мають намір взяти модель Ірану. У цій ісламській країні Верховний лідер є главою держави.

За словами співрозмовника телеканалу, лідер "Талібану" Хібатулла Ахундзада, який ніколи не з'являвся на публіці і його місцеперебування залишалося невідомим, швидше за все, буде верховним лідером. Він очолить Верховну Раду з 11-72 осіб. Очікується, що в основному він буде працювати з Кандагара. При цьому уряд і міністри будуть перебувати в Кабулі.

Джерело видання зазначило, що таліби готові надати місця як Верховній Раді, так і уряді, політичним силам, що не входять в "Талібан".