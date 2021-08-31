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"Талибан" провозгласил Афганистан свободным и суверенным государством

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Афганистан, Вторник 31 августа 2021 13:45
"Талибан" провозгласил Афганистан свободным и суверенным государством Фото: талибы заявили, что Афганистан стал "свободным и суверенным" государством (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Боевики радикального движения "Талибан" заявили, что после того, как американские военные покинули аэропорт Кабула, Афганистан стал "свободным и суверенным" государством.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Официальный представитель движения Забихулла Муджахид пообещал жителям Афганистана, что талибы будут "защищать свободу, независимость и исламские ценности".

"У нас нет никаких сомнений в том, что Исламский Эмират Афганистан является "свободным и суверенным" государством. Америка потерпела поражение. И от имени моей нации заявляю - мы хотим иметь хорошие отношения с остальным миром", - сказал он.

Напомним, что США завершили вывод своих военных из Афганистана. После этого "Талибан" установил контроль над аэропортом Кабула.

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Талибан Афганистан
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