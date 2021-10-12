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Талибы заявили, что им нужно больше времени на реформы об образовании для девочек

Автор: Наталья Скороход

Министерство иностранных дел Афганистана, которое представляют талибы, уклонилось от принятия твердых обязательств в отношении образования для девочек. Там заявили, что на принятие таких реформ нужно больше времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки заявил, что миру пора начать сотрудничать с талибами.

Напомним, что в ООН осудили талибов за невыполнение обещаний. Там напомнили, что экономика Афганистана зависит от женщин.

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ТалибанАфганистан