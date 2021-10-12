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Таліби заявили, що їм потрібно більше часу на реформи про освіту для дівчаток

Автор: Наталья Скороход

Міністерство закордонних справ Афганістану, яке представляють таліби, ухилилося від прийняття твердих зобов'язань щодо освіти для дівчаток. Там заявили, що на прийняття таких реформ потрібно більше часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виконуючий обов'язки міністра закордонних справ Афганістану Амір Хан Муттакі заявив, що світу пора почати співпрацювати з талібами.

Нагадаємо, що в ООН засудили талібів за невиконання обіцянок. Там нагадали, що економіка Афганістану залежить від жінок.

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ТалібанАфганистан