В ООН осудили "Талибан" за невыполненные обещания о правах женщин
Организация объединенных наций осуждает талибов, захвативших власть в Афганистане, за невыполненные обещания о правах женщин. Заявление по этому поводу сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Гутерриш осудил нарушенные талибами в Афганистане обещания, которые они давали женщинам и девочкам, прийдя к власти.
"Я особенно встревожен тем, что обещания, данные афганским женщинам и девочкам со стороны талибов, не выполняются", - сказал Гутерриш.
Он призвал "Талибан" выполнять взятые на себя обязательства.
"Я настоятельно призываю Талибан сдержать свои обещания, данные женщинам и девочкам, и выполнить свои обязательства в соответствии с международными стандартами в области прав человека и гуманитарным правом", - сказал генеральный секретарь ООН.
Он добавил, что ООН напоминала об этом талибам ежедневно с тех пор, как они находятся у власти в Афганистане.
Он напомнил, что с 2001 года средняя продолжительность обучения в школе увеличилась с шести до десяти лет.
"Восемьдесят процентов афганской экономики является неформальной, с преобладающей ролью женщин. Без них нет шансов на восстановление афганской экономики и общества", - сказал он.
Напомним, что талибы запретили женщинам в Афганистане заниматься спортом. По их словам, это недопустимо из-за религиозных убеждений.