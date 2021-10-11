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В ООН осудили "Талибан" за невыполненные обещания о правах женщин

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США, Понедельник 11 октября 2021 23:53
В ООН осудили "Талибан" за невыполненные обещания о правах женщин Фото: Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Организация объединенных наций осуждает талибов, захвативших власть в Афганистане, за невыполненные обещания о правах женщин. Заявление по этому поводу сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Гутерриш осудил нарушенные талибами в Афганистане обещания, которые они давали женщинам и девочкам, прийдя к власти.

"Я особенно встревожен тем, что обещания, данные афганским женщинам и девочкам со стороны талибов, не выполняются", - сказал Гутерриш.

Он призвал "Талибан" выполнять взятые на себя обязательства.

"Я настоятельно призываю Талибан сдержать свои обещания, данные женщинам и девочкам, и выполнить свои обязательства в соответствии с международными стандартами в области прав человека и гуманитарным правом", - сказал генеральный секретарь ООН.

Он добавил, что ООН напоминала об этом талибам ежедневно с тех пор, как они находятся у власти в Афганистане.

Он напомнил, что с 2001 года средняя продолжительность обучения в школе увеличилась с шести до десяти лет.

"Восемьдесят процентов афганской экономики является неформальной, с преобладающей ролью женщин. Без них нет шансов на восстановление афганской экономики и общества", - сказал он.

Напомним, что талибы запретили женщинам в Афганистане заниматься спортом. По их словам, это недопустимо из-за религиозных убеждений.

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Афганистан ООН Талибан
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