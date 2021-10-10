Талибы отказались от сотрудничества с США по сдерживанию ИГИЛ
Фото: талибы отказались от сотрудничества с США по сдерживанию ИГИЛ (Getty Images)
Талибы отказались от сотрудничества с США по сдерживанию ИГИЛ. Вместе с этим, талибы считают, что могут бороться с террористами самостоятельно.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.
В ответ на вопрос, будет ли "Талибан" сотрудничать с США для сдерживания филиала "Исламского государства" в Афганистане, представитель "Талибана" Сухайл Шахин сказал, что "мы можем бороться с ИГИЛ самостоятельно".
Ранее мы писали, что боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в мечети на севере Афганистана.