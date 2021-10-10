ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Талибы отказались от сотрудничества с США по сдерживанию ИГИЛ

Новина українською →
Афганистан, Воскресенье 10 октября 2021 03:08
Талибы отказались от сотрудничества с США по сдерживанию ИГИЛ Фото: талибы отказались от сотрудничества с США по сдерживанию ИГИЛ (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Талибы отказались от сотрудничества с США по сдерживанию ИГИЛ. Вместе с этим, талибы считают, что могут бороться с террористами самостоятельно.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

В ответ на вопрос, будет ли "Талибан" сотрудничать с США для сдерживания филиала "Исламского государства" в Афганистане, представитель "Талибана" Сухайл Шахин сказал, что "мы можем бороться с ИГИЛ самостоятельно".

Ранее мы писали, что боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за взрыв в мечети на севере Афганистана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан Талибан ИГИЛ
NEWS
На следующей неделе Херсонская область может стать "красной". Это рассмотрит Госкомиссия
На следующей неделе Херсонская область может стать "красной". Это рассмотрит Госкомиссия
DAILY
Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Глава Госкосмоса Владимир Тафтай: Украина обязательно будет претендовать на ресурсы Луны