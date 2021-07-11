UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Талибы заявили, что контролируют 85% территории Афганистана. Правительство отрицает

Автор: Наталья Скороход

Талибан заявил, что взял под контроль 85% территории Афганистана. Однако правительство Афганистана отрицает это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Официальные лица афганского правительства отвергли утверждение о том, что талибы контролируют большую часть Афганистана.

Ранее один из официальных лиц Талибана Шахабуддин Делавар заявил, что 85% территории Афганистана у них уже под контролем.

"Вы и все мировое сообщество, вероятно, недавно узнали, что 85% территории Афганистана перешло под контроль", - заявил он.

Напомним, талибы взяли под контроль КПВВ на границе с Ираном. Они сняли флаг Афганистана с крыши пограничной таможни.

Ранее сообщалось, что в США заявили, что выводят войска из Афганистана в целях нацбезопасности. Однако это не значит, что помощь Афганистану закончится после этого.

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан