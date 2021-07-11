Таліби заявили, що контролюють 85% території Афганістану. Уряд заперечує

Офіційні особи афганського уряду відкинули твердження про те, що таліби контролюють більшу частину Афганістану.

Раніше один з офіційних осіб Талібану Шахабуддін Делавар заявив, що 85% території Афганістану у них вже під контролем.

"Ви і вся світова спільнота, ймовірно, нещодавно дізналися, що 85% території Афганістану перейшло під контроль", - заявив він.