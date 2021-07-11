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Таліби заявили, що контролюють 85% території Афганістану. Уряд заперечує

Автор: Наталья Скороход

Талібан заявив, що взяв під контроль 85% території Афганістану. Однак уряд Афганістану заперечує це.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Офіційні особи афганського уряду відкинули твердження про те, що таліби контролюють більшу частину Афганістану.

Раніше один з офіційних осіб Талібану Шахабуддін Делавар заявив, що 85% території Афганістану у них вже під контролем.

"Ви і вся світова спільнота, ймовірно, нещодавно дізналися, що 85% території Афганістану перейшло під контроль", - заявив він.

Нагадаємо, таліби взяли під контроль КПВВ на кордоні з Іраном. Вони зняли прапор Афганістану з даху прикордонної митниці.

Раніше повідомлялося, що у США заявили, що виводять війська з Афганістану з метою нацбезпеки. Однак це не означає, що допомога Афганістану закінчиться після цього.

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Афганистан