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Большая часть британских военных покинула Афганистан, - Джонсон

Новина українською →
Великобритания, Четверг 08 июля 2021 16:35
Большая часть британских военных покинула Афганистан, - Джонсон Фото: большая часть британских военных покинула Афганистан (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Большая часть военнослужащих Великобритании покинула Афганистан. Королевство и в дальнейшем будет добиваться установления мира в стране на фоне угроз от террористических группировок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Во время выступления в палате общин парламента, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что большая часть военнослужащих покидает территорию Афганистана.

"Все британские военные, кто нес службу в рамках миссии НАТО в Афганистане, возвращаются домой", - отметил чиновник.

В частности, Джонсон отметил, что Великобритания никоим образом не отказывается от обязательств поддерживать правительство Афганистана.

"Иностранное военное присутствие в Афганистане никогда не планировалось как долговременное", - добавил премьер-министр.

В конце концов, по мнению Джонсона, несмотря на критику, идеального момента для вывода военных Великобритании быть и не могло. По его словам, начиная с 2014 года на территории Афганистана находилось 750 военнослужащих, которые остались там для выполнения других задач.

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Борис Джонсон Афганистан Великобритания военные
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