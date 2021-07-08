Большая часть британских военных покинула Афганистан, - Джонсон
Большая часть военнослужащих Великобритании покинула Афганистан. Королевство и в дальнейшем будет добиваться установления мира в стране на фоне угроз от террористических группировок.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Во время выступления в палате общин парламента, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что большая часть военнослужащих покидает территорию Афганистана.
"Все британские военные, кто нес службу в рамках миссии НАТО в Афганистане, возвращаются домой", - отметил чиновник.
В частности, Джонсон отметил, что Великобритания никоим образом не отказывается от обязательств поддерживать правительство Афганистана.
"Иностранное военное присутствие в Афганистане никогда не планировалось как долговременное", - добавил премьер-министр.
В конце концов, по мнению Джонсона, несмотря на критику, идеального момента для вывода военных Великобритании быть и не могло. По его словам, начиная с 2014 года на территории Афганистана находилось 750 военнослужащих, которые остались там для выполнения других задач.