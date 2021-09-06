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Талибы заявили, что договорились с ООН о гуманитарной помощи

Автор: Наталья Скороход

Представители "Талибана" заявили, что встретились в Кабуле с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. По их словам, они говорили о предоставлении гуманитарной помощи Афганистану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель "Талибана" Сухайл Шахин заявил, что Мартин Гриффитс пообещал продолжать оказывать помощь Афганистану, который

Также по его словам,

Напомним, что генсек ООН созывает международную гуманитарную конференцию по Афганистану 13 сентября. Он призвал мир объединиться для помощи афганскому народу.

Ранее сообщалось, что в ООН сделали заявление по Афганистану. Там призвали талибов не мешать эвакуации.

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АфганистанТалибан