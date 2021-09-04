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Генсек ООН призвал мир объединиться для помощи афганскому народу

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Женева, Суббота 04 сентября 2021 17:06
Генсек ООН призвал мир объединиться для помощи афганскому народу Фото: Антониу Гутерриш, генсек ООН (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество сплотиться ради афганского народа. Для этого он созывает мировую гуманитарную конференцию, которая состоится 13 сентября в Женеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Антониу Гутерриша в Twitter.

По словам генсека ООН, сейчас, как никогда, афганские дети, женщины и мужчины нуждаются в поддержке и солидарности со стороны международного сообщества.

Именно поэтому он созывает мировую гуманитарную конференцию. Она состоится 13 сентября в Женеве.

"13 сентября я созову гуманитарную конференцию высокого уровня для Афганистана, чтобы выступить за быстрое увеличение финансирования и полный, беспрепятственный доступ к нему нуждающихся", - говорится в сообщении.

Напомним, что сейчас тысячи афганцев пытаются покинуть страну через сухопутные границы. Люди скопились на границах с Пакистаном, Ираном и странами Центральной Азии.

Ранее сообщалось, что ООН выступила с заявлением к талибам. Их призывают не мешать эвакуации афганцев и иностранцев.

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