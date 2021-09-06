Таліби заявили, що домовилися з ООН про гуманітарну допомогу

Представники "Талібану" заявили, що зустрілися в Кабулі із заступником генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіном Гріффітсом. За їхніми словами, вони говорили про надання гуманітарної допомоги Афганістану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Представник "Талібану" Сухайл Шахін заявив, що Мартін Гріффітс пообіцяв продовжувати надавати допомогу Афганістану, який
Також за його словами,
Нагадаємо, що генсек ООН скликає міжнародну гуманітарну конференцію з Афганістану 13 Вересня. Він закликав світ об'єднатися для допомоги афганському народу.
Раніше повідомлялося, що в ООН зробили заяву щодо Афганістану. Там закликали талібів не заважати евакуації.