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Таліби заявили, що домовилися з ООН про гуманітарну допомогу

Автор: Наталья Скороход

Представники "Талібану" заявили, що зустрілися в Кабулі із заступником генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіном Гріффітсом. За їхніми словами, вони говорили про надання гуманітарної допомоги Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник "Талібану" Сухайл Шахін заявив, що Мартін Гріффітс пообіцяв продовжувати надавати допомогу Афганістану, який

Також за його словами,

Нагадаємо, що генсек ООН скликає міжнародну гуманітарну конференцію з Афганістану 13 Вересня. Він закликав світ об'єднатися для допомоги афганському народу.

Раніше повідомлялося, що в ООН зробили заяву щодо Афганістану. Там закликали талібів не заважати евакуації.

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АфганистанТалібан