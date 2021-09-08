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Талибы запретили проводить акции протеста в Афганистане

Автор: Дмитрий Кузнецов

Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение "Талибан" запретило проведение акций протеста в стране. Афганцев призвали избегать демонстраций до принятия соответствующих законов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Afghanistan Times.

По ее данным, талибы запретили все протесты и призвали жителей избегать собраний и демонстраций в стране. Распоряжение будет действовать до тех пор, пока правительство "Талибана" не примет соответствующие законы.

Издание не раскрывает источник этой информации и не указывает, что грозит нарушителям запрета.

При этом газета сообщает об избиении нескольких афганских журналистов в Кабуле и ряде провинций, которые были задержаны во время освещения вчерашних и сегодняшних акций протеста.

"Афганские журналисты уже подвергаются самоцензуре", - подчеркивает издание.

Напомним, 7 сентября в Кабуле прошла акция протеста против талибов. Боевики разогнали манифестантов выстрелами в воздух и палками.

Отметим, акции протеста прошли и в ряде провинций Афганистана. Так, в Герате на демонстрации были убиты два человека, еще восемь получили ранения.

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ТалибанАфганистанКабул