Талибы запретили проводить акции протеста в Афганистане

По ее данным, талибы запретили все протесты и призвали жителей избегать собраний и демонстраций в стране. Распоряжение будет действовать до тех пор, пока правительство "Талибана" не примет соответствующие законы.

Издание не раскрывает источник этой информации и не указывает, что грозит нарушителям запрета.

При этом газета сообщает об избиении нескольких афганских журналистов в Кабуле и ряде провинций, которые были задержаны во время освещения вчерашних и сегодняшних акций протеста.

"Афганские журналисты уже подвергаются самоцензуре", - подчеркивает издание.