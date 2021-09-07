Талибы стрельбой и палками разогнали протесты в Кабуле, задержаны журналисты

Во вторник, 7 сентября, возле посольства Пакистана в Кабуле началась акция протеста против радиального движения "Талибан" и политики Исламабада в отношении Афганистана. Для разгона митинга талибы открыли стрельбу и избивали участников палками. Задержаны местные журналисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News .

Как рассказал агентству один из задержанных журналистов, талибы жестко обращались с протестующими и представителями прессы. "Они меня уложили лицом на землю и заставили извиниться за освещение акции протеста", - сказал он, добавив, что журналистика в Афганистане становится все опаснее.

В соцсетях опубликованы ролики протестов в Кабуле. На них слышны звуки выстрелов, после которых участники акции начинают разбегаться.

کابل میں احتجاج، طالبان کو مظاہرین منتشر کرنے کےلیے ہوائی فائرنگ کرنی پڑی۔ pic.twitter.com/eGOhbbo1jm — افغان اردو (@AfghanUrdu) September 7, 2021

Очевидцы отмечают, что талибы дали группе протестующих из примерно 500 человек пройти несколько километров по Кабулу. Затем они приказали митингующим разойтись. После отказа участников акции выполнить их требования, боевики открыли огонь в воздух, избивали собравшихся, отбирали камеры у журналистов.