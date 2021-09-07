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В Афганистане на митингах против талибов погибли два человека, еще восемь пострадали

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Кабул, Вторник 07 сентября 2021 19:52
В Афганистане на митингах против талибов погибли два человека, еще восемь пострадали Фото: на акциях против талибов в Афганистане погибли два человека (twitter.com/Humming_Zone)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В афганском городе Герат во время акции против радикального движения "Талибан" погибли два человека, еще восемь пострадали. В телах погибших медики обнаружили пулевые ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse.

"Двое убитых, восемь раненых после акции протеста в Герате", - сообщает агентство со ссылкой на одного из местных врачей.

По его словам, тела погибших доставили в центральную больницу Герата. "У всех есть пулевые ранения", - добавил медик.

Других подробностей издание не приводит.

Напомним, 7 сентября в Кабуле прошла акция протеста против талибов. Боевики разогнали манифестантов выстрелами в воздух и палками.

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Талибан Афганистан Кабул
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