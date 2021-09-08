Таліби заборонили проводити акції протесту в Афганістані

За її даними, таліби заборонили всі протести і закликали жителів уникати зборів і демонстрацій в країні. Розпорядження діятиме до тих пір, поки уряд "Талібану" не прийме відповідні закони.

Видання не розкриває джерело цієї інформації і не вказує, що загрожує порушникам заборони.

При цьому газета повідомляє про побиття кількох афганських журналістів в Кабулі і ряді провінцій, які були затримані під час висвітлення вчорашніх і сьогоднішніх акцій протесту.

"Афганські журналісти вже піддаються самоцензурі", - підкреслює видання.