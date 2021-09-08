Таліби заборонили проводити акції протесту в Афганістані

Радикальний рух "Талібан", що прийшов до влади в Афганістані, заборонив проведення акцій протесту в країні. Афганців закликали уникати демонстрацій до прийняття відповідних законів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Afghanistan Times.
За її даними, таліби заборонили всі протести і закликали жителів уникати зборів і демонстрацій в країні. Розпорядження діятиме до тих пір, поки уряд "Талібану" не прийме відповідні закони.
Видання не розкриває джерело цієї інформації і не вказує, що загрожує порушникам заборони.
При цьому газета повідомляє про побиття кількох афганських журналістів в Кабулі і ряді провінцій, які були затримані під час висвітлення вчорашніх і сьогоднішніх акцій протесту.
"Афганські журналісти вже піддаються самоцензурі", - підкреслює видання.
Нагадаємо, 7 вересня у Кабулі пройшла акція протесту проти талібів. Бойовики розігнали маніфестантів пострілами в повітря і палицями.
Відзначити, акції протесту пройшли і в ряді провінцій Афганістану. Так, в Гераті на демонстрації були вбиті дві людини, ще вісім отримали поранення.