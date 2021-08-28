Талибы заняли позиции в аэропорту Кабула и дожидаются ухода американцев, - Reuters

Талибы уже заняли позиции в аэропорту Кабула в Афганистане. Они дожидаются ухода американских военных, которые проводят эвакуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

два высокопоставленных представителя "Талибана" заявили, что аэропорт Кабула факически находится под их контролем.

Напомним, что талибы могут быть причастны к взрывам в Кабуле. Пентагон проведет расследование, чтобы выяснить так ли это.

Ранее сообщалось, что в ООН высказали опасение по поводу эвакуации из Афганистана. Покинуть страну могут пожелать полмиллиона афганцев.