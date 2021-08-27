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Худший сценарий для ООН: почти полмиллиона беженцев захотят покинуть Афганистан

Новина українською →
США , Пятница 27 августа 2021 15:32
Худший сценарий для ООН: почти полмиллиона беженцев захотят покинуть Афганистан Фото: почти полмиллиона беженцев будет желать покинуть Афганистан (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Почти полмиллиона афганцев будет желать покинуть свою страну в результате ее захвата "Талибаном". Для ООН такое количество беженцев является одним из худших сценариев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

ООН, со своей стороны, просит соседние от Афганистана страны держать свои границы открытыми для тех, кто ищет безопасности.

По словам заместителя верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс, ситуация внутри Афганистана развивается гораздо быстрее, чем все ожидали.

"Что касается численности, мы готовимся к приему около 500 000 новых беженцев в регионе. Это худший сценарий", - добавила Клементс.

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Афганистан ООН
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