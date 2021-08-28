Таліби зайняли позиції в аеропорту Кабула і чекають відходу американців, - Reuters

Таліб вже зайняли позиції в аеропорту Кабула в Афганістані. Вони чекають відходу американських військових, які проводять евакуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

два високопоставлених представника "Талібану" заявили, що аеропорт Кабула знаходиться під їх контролем.

Нагадаємо, що таліби можуть бути причетні до вибухів у Кабулі. Пентагон проведе розслідування, щоб з'ясувати чи це так.

Раніше повідомлялося, що в ООН висловили побоювання з приводу евакуації з Афганістану. Покинути країну можуть побажати півмільйона афганців.