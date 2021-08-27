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Пентагон не исключает, что талибы причастны к взрывам в Кабуле

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США, Пятница 27 августа 2021 19:20
Пентагон не исключает, что талибы причастны к взрывам в Кабуле Фото: Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона (flickr.com/osdpa)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство обороны США не исключает, что боевики радикального движения "Талибан", взявшего контроль над властью в Афганистане, могут быть причастны к теракту в Кабуле. Вчера у главных ворот аэропорта произошли два взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Пентагона Джона Кирби.

"Мы совсем не уверены в этом", - ответил Кирби на вопрос, верит ли Пентагон в непричастность талибов к теракту.

По словам представителя Пентагона, американская сторона проведет расследование вчерашних взрывов.

"Будет расследование, в ходе которого мы постараемся узнать как можно больше о том, что произошло, но я не хочу забегать вперед", - добавил он.

Напомним, ответственность за теракт в Кабуле взяли на себя террористы "Исламского государства". Президент США Джо Байден уже поручил армии подготовить ответный удар.

Как писало РБК-Украина, по последним данным, жертвами теракта в Кабуле стали 170 человек.

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Пентагон Талибан Соединенные Штаты Америки Афганистан Кабул Теракт
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