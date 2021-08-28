Талибы заняли позиции в аэропорту Кабула и дожидаются ухода американцев, - Reuters

Талибы уже заняли позиции в аэропорту Кабула в Афганистане. Они дожидаются ухода американских военных, которые проводят эвакуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации издания, два высокопоставленных представителя "Талибана" заявили, что аэропорт Кабула факически находится под их контролем.

Один высокопоставленный командующий сказал, что силы "Талибана" заняли большую часть аэропорта, оставив "только немалую часть, где до сих пор находятся американцы".

Второй чиновник "Талибана" заявил, что силы готовы взять под свой полный контроль аэропорт, добавив, это просто вопрос времени.

"Как только американцы уйдут, они просто должны дать нам сигнал, и мы возьмем на себя управление... Это можно сделать уже в эти выходные", - сказал он.