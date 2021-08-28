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Таліби зайняли позиції в аеропорту Кабула і чекають відходу американців, - Reuters

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Афганістан, Субота 28 серпня 2021 06:08
Таліби зайняли позиції в аеропорту Кабула і чекають відходу американців, - Reuters Фото: таліби зайняли позиції в аеропорту Кабула (wikimedia)
Автор: Наталья Скороход

Таліб вже зайняли позиції в аеропорту Кабула в Афганістані. Вони чекають відходу американських військових, які проводять евакуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, два високопоставлених представника "Талібану" заявили, що аеропорт Кабула знаходиться під їх контролем.

Один високопоставлений командувач сказав, що сили "Талібану" зайняли більшу частину аеропорту, залишивши "тільки чималу частину, де досі знаходяться американці".

Другий чиновник "Талібану" заявив, що сили готові взяти під свій повний контроль аеропорт, додавши, це просто питання часу.

"Як тільки американці підуть, вони просто повинні дати нам сигнал, і ми візьмемо на себе управління... Це можна зробити вже в ці вихідні", - сказав він.

Разом з тим видання зазначає, що коментарів від офіційних представників "Талібану" поки не було.

Нагадаємо, що таліби можуть бути причетні до вибухів у Кабулі. Пентагон проведе розслідування, щоб з'ясувати чи це так.

Раніше повідомлялося, що в ООН висловили побоювання з приводу евакуації з Афганістану. Покинути країну можуть побажати півмільйона афганців.

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