Таліби зайняли позиції в аеропорту Кабула і чекають відходу американців, - Reuters

Таліб вже зайняли позиції в аеропорту Кабула в Афганістані. Вони чекають відходу американських військових, які проводять евакуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією видання, два високопоставлених представника "Талібану" заявили, що аеропорт Кабула знаходиться під їх контролем.

Один високопоставлений командувач сказав, що сили "Талібану" зайняли більшу частину аеропорту, залишивши "тільки чималу частину, де досі знаходяться американці".

Другий чиновник "Талібану" заявив, що сили готові взяти під свій повний контроль аеропорт, додавши, це просто питання часу.

"Як тільки американці підуть, вони просто повинні дати нам сигнал, і ми візьмемо на себе управління... Це можна зробити вже в ці вихідні", - сказав він.