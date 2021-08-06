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Талибы убили главу пресс-службы правительства Афганистана

Автор: Дмитрий Кузнецов

Боевики движения "Талибан" убили главу информационного центра правительства Афганистана Даву Хана Минапала. Нападение произошло в Кабуле днем 6 августа. Ранее талибы объявили охоту на высших должностных лиц страны в отместку за участившиеся авиаудары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство AFP.

По его данным, автомобиль Даву Хана Минапала боевики атаковали днем 6 августа в Кабуле. Это произошло через несколько дней после того, как "Талибан" предупредил о начале покушений на высших должностных лиц Афганистана в ответ на усиление воздушных авиаударов.

Издание TOLOnews опубликовало видео с места нападения на пресс-секретаря правительства Афганистана. На кадрах показан изрешеченный пулями автомобиль, на котором передвигался Даву Хан Минапала.

По информации TOLOnews, в городе Шибарган продолжаются бои между правительственными войсками и талибами. Источники издания сообщили, что вечером 5 августа боевики "Талибана" осуществили крупномасштабные атаки на город и что часть столицы провинции Джаузджан попала под контроль этой группировки.

Напомним, 5 августа талибы взяли на себя ответственность за нападение на дом министра обороны Афганистана. В результате атки погибли 8 человек и еще не менее 20 ранены.

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