Таліби вбили главу пресслужби уряду Афганістану

За його даними, автомобіль Даву Хана Мінапала бойовики атакували вдень 6 серпня в Кабулі. Це сталося через кілька днів після того, як "Талібан" попередив про початок замахів на вищих посадових осіб Афганістану у відповідь на посилення повітряних авіаударів.

Видання TOLOnews опублікувало відео з місця нападу на прессекретаря уряду Афганістану. На кадрах показаний зрешечений кулями автомобіль, на якому пересувався Даву Хан Мінапала.

За інформацією TOLOnews, в місті Шибарган тривають бої між урядовими військами і талібами. Джерела видання повідомили, що ввечері 5 серпня бойовики "Талібану" здійснили великомасштабні атаки на місто і що частина столиці провінції Джаузджан потрапила під контроль цього угруповання.