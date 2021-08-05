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Талибан взял на себя ответственность за атаку на дом министра обороны Афганистана

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Афганистан, Четверг 05 августа 2021 03:46
Талибан взял на себя ответственность за атаку на дом министра обороны Афганистана Фото: Талибан взял на себя ответственность за атаку на дом министра обороны Афганистана (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Талибан взял на себя ответственность за атаку на дом министра обороны Афганистана. В результате нападения погибли 8 человек и еще около 20 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Террористическая группа также предупредила о новых нападениях на руководителей афганского правительства.

Резиденция министра обороны находится в центре Кабула, недалеко от так называемой "зеленой зоны" с правительственными зданиями и посольствами.

Самого министра дома не было, его семья была эвакуирована. Четверо из пяти нападавших боевиков были убиты.

В других городах продолжаются бои после того, как Афганистан покинули иностранные войска.

Совет Безопасности ООН призвал к немедленному прекращению насилия.

Напомним, что в боях за Лашкар Гах в Афганистане убито не менее 40 мирных жителей.

Ранее сообщалось, что в афганской провинции погибли не менее 100 мирных жителей.

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