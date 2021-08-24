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Талибы могут сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном

Новина українською →
Афганистан , Вторник 24 августа 2021 02:23
Талибы могут сформировать совет из 12 человек для управления Афганистаном Фото: Талибан может сформировать совет из 12 людей для управления Афганистаном (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

"Талибан" начал формирование политического совета по управлению Афганистаном. Он будет состоять из двенадцати человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журнал Foreign Policy.

Уточняется, что некоторым членам бывшего правительства Афганистана будет предложено принять участие в формировании совета. По данным источников издания, на этот шаг талибы пошли для того, чтобы повысить легитимность в глазах международного сообщества.

Тем не менее предполагается, что лидерами совета и наиболее значимыми его членами станут непосредственно руководители "Талибана" - мулла Абдул Гани Барадар, соучредитель движения "Талибан", Мулла Мохаммад Якуб, сын основателя движения, муллы Мохаммада Омара, а также Халил Хаккани.

Последний является представителем "Сети Хаккани" - союзного талибам террористического движения, также действующего в Афганистане.

По мнению аналитиков издание, коллективное руководство избавит "Талибан" от необходимости учреждать титул президента, премьер-министра или эмира, однако следствием такого типа управления страной может стать фракционная борьба.

Напомним, президент США Джо Байден назвал условие для введения санкций против "Талибана".

Отметим, лидер "Талибана" прибыл в Кабул для проведения переговоров о создании правительства.

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