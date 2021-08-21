Лидер "Талибана" прибыл в Кабул для проведения переговоров о создании правительства

Лидер политического крыла "Талибана" Абдул Гани Барадар прибыл в Кабул. Он проведет переговоры о создании правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse .

"Соучредитель талибов мулла Абдул Гани Барадар прибыл в Кабул", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в Кабуле Барадар проведет встречи с лидерами джихадистов и политиками для создания инклюзивного правительства.

Ранее сообщалось, что Абдул Гани Барадар может стать новым главой Афганистана.

Мулла Абдул Гани Барадар был заместителем основателя "Талибана" муллы Омара, который руководил Афганистаном 1996 по 2001 год. С 2010 по 2018 годы Барадар находился в тюрьме в Пакистане.

Напомним, после захвата Кабула "Талибан" объявил "амнистию" чиновникам правительства Афганистана и призвал вернуться к работе.