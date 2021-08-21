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Лидер "Талибана" прибыл в Кабул для проведения переговоров о создании правительства

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Суббота 21 августа 2021 10:08
Лидер "Талибана" прибыл в Кабул для проведения переговоров о создании правительства Фото: лидер "Таллибана" Абдул Гани Барадар (twiiter.com. tolonews)
Автор: Инна Собора

Лидер политического крыла "Талибана" Абдул Гани Барадар прибыл в Кабул. Он проведет переговоры о создании правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse.

Ожидается, что в Кабуле Барадар проведет встречи с лидерами джихадистов и политиками для создания инклюзивного правительства.

"Соучредитель талибов мулла Абдул Гани Барадар прибыл в Кабул", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Абдул Гани Барадар может стать новым главой Афганистана.

Мулла Абдул Гани Барадар был заместителем основателя "Талибана" муллы Омара, который руководил Афганистаном 1996 по 2001 год. С 2010 по 2018 годы Барадар находился в тюрьме в Пакистане.

Напомним, после захвата Кабула "Талибан" объявил "амнистию" чиновникам правительства Афганистана и призвал вернуться к работе.

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