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Таліби можуть сформувати раду з 12 осіб для управління Афганістаном

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Афганістан , Вівторок 24 серпня 2021 02:23
Таліби можуть сформувати раду з 12 осіб для управління Афганістаном Фото: Талібан може сформувати раду з 12 людей для управління Афганістаном (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

"Талібан" почав формування політичної ради з управління Афганістаном. Він складатиметься з дванадцяти осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журнал Foreign Policy.

Уточнюється, що деяким членам колишнього уряду Афганістану буде запропоновано взяти участь у формуванні ради. За даними джерел видання, на цей крок таліби пішли для того, щоб підвищити легітимність в очах міжнародної спільноти.

Проте передбачається, що лідерами ради та найбільш значущими його членами стануть безпосередньо керівники "Талібану" - мулла Абдул Гані Барадар, співзасновник руху "Талібан", Мулла Мохаммад Якуб, син засновника руху, мулли Мохаммада Омара, а також Халіл Хаккані.

Останній є представником "мережі Хаккані" - союзного талібам терористичного руху, що також діє в Афганістані.

На думку аналітиків видання, колективне керівництво позбавить "Талібан" від необхідності засновувати титул президента, прем'єр-міністра або Еміра, однак наслідком такого типу управління країною може стати фракційна боротьба.

Нагадаємо, президент США Джо Байден назвав умову для введення санкцій проти "Талібану".

Відзначимо, лідер "Талібану" прибув до Кабула для проведення переговорів про створення уряду.

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