ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден назвал условие для введения санкций против "Талибана"

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 23 августа 2021 10:38
Байден назвал условие для введения санкций против "Талибана" Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент США Джо Байден назвал условие для введения санкций против "Талибана". По его словам, все будет зависеть от поведения талибов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Белого дома.

Кроме того, глава американской администрации заметил, что пока радикальное движение не предпринимало действий, направленных против сил США, и "пока что в целом соблюдало" обещание не препятствовать доступу американцев в аэропорт Кабула.

Он ответил на вопрос, есть ли возможность введения санкций против талибов:"Мой ответ: да, это зависит от поведения (участников "Талибана", - ред.)".

Напомним, Талибы готовятся к штурму Панджшерской долины.

Ранее лидер "Талибана" прибыл в Кабул для проведения переговоров о создании правительства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф Байден Талибан
NEWS
В Киеве начался саммит Крымской платформы
В Киеве начался саммит Крымской платформы
DAILY
Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза
Милан Лелич, Юрий Дощатов Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза