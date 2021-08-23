Это "красная линия": "Талибан" объявил дату для вывода войск США из Афганистана

"Талибан" объявил дату для вывода войск США из Афганистана. Это 31 августа 2021 года.

По его словам, США и Британия не получат дополнительное время для проведения эвакуации, в противном случае могут быть последствия.

"Это красная черта. Президент Байден объявил, что 31 августа они выведут все вооруженные силы. Поэтому, если они продлят (присутствие), это будет означать, что они расширяют оккупацию, хотя в этом нет необходимости", - сказал Шахин.