"Талибан" разрешит женщинам выходить на улицу, но запретит музыку

Захватившие власть в Афганистане боевики радикального движения "Талибан" намерены запретить в стране прослушивание музыки. Зато женщинам разрешат выходить на улицы без сопровождения мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя движения Забихула Муджахида в интервью The New York Times.

"Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей (слушать музыку - ред.), вместо того, чтобы давить на них", - сказал Муджахид.

Он рассказал, что талибы планируют "восстановить страну, разрушенную десятилетиями войны".

"Мы хотим построить будущее и забыть о том, что происходило в прошлом", - сказал Муджахид.

По его словам, многие изменения также в стране коснутся женщин. Они смогут в долгосрочной перспективе вернуться к своим повседневным делам.

В частности, свободно выходить из дома без сопровождения мужчин, учиться в школах, работать и т. д.

Муджахид подчеркнул, что опасения относительно того, что талибы заставят женщин оставаться дома и полностью закрывать лица на публике, беспочвенны.

Впрочем, это будет касаться только поездок продолжительностью три дня и более.

Однако пока представитель движения рекомендовал женщинам Афганистана оставаться дома до тех пор, пока всех членов группировки научат, как правильно обращаться и вести себя с ними.