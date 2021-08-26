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"Талибан" разрешит женщинам выходить на улицу, но запретит музыку

Новина українською →
Афганистан, Четверг 26 августа 2021 16:43
"Талибан" разрешит женщинам выходить на улицу, но запретит музыку Фото: "Талибан" позволит женщинам выходить на улицу, но запретит музыку (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Захватившие власть в Афганистане боевики радикального движения "Талибан" намерены запретить в стране прослушивание музыки. Зато женщинам разрешат выходить на улицы без сопровождения мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя движения Забихула Муджахида в интервью The New York Times.

"Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей (слушать музыку - ред.), вместо того, чтобы давить на них", - сказал Муджахид.

Он рассказал, что талибы планируют "восстановить страну, разрушенную десятилетиями войны".

"Мы хотим построить будущее и забыть о том, что происходило в прошлом", - сказал Муджахид.

По его словам, многие изменения также в стране коснутся женщин. Они смогут в долгосрочной перспективе вернуться к своим повседневным делам.

В частности, свободно выходить из дома без сопровождения мужчин, учиться в школах, работать и т. д.

Муджахид подчеркнул, что опасения относительно того, что талибы заставят женщин оставаться дома и полностью закрывать лица на публике, беспочвенны.

Впрочем, это будет касаться только поездок продолжительностью три дня и более.

Однако пока представитель движения рекомендовал женщинам Афганистана оставаться дома до тех пор, пока всех членов группировки научат, как правильно обращаться и вести себя с ними.

Напомним, ранее боевики радикального движения "Талибан" запретили вывозить из страны доллары и драгоценности.

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Талибан Афганистан
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