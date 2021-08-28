Талибы заявили, что захватили часть аэропорта в Кабуле
Фото: талибы захватили часть аэропорта в Кабуле (Getty Images)
Боевики террористической группировки "Талибан" сообщили о захвате части аэропорта в Кабуле. Контроль над "двумя-тремя" входами в аэропорт перешел от американских военных талибам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Представитель "Талибана" Билал Карими также заявил, что военнослужащие США покинули "три важные зоны" кабульского аэропорта. Теперь они находятся под контролем талибов.
Лишь "очень малая часть" аэропорта контролируется Соединенными Штатами, утверждают талибы.
Напомним, президент США Джо Байден заявил о вероятности новой атаки на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов.
Как известно, 26 августа в Кабуле произошла серия взрывов возле аэропорта Кабула.