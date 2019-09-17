"Талибан" взял на себя ответственность за взрывы в Афганистане

Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за два взрыва, которые произошли в Афганистане во вторник, 17 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам представителей "Талибана", атаки террористов-смертников были направлены на афганские силы безопасности.

Напомним, один из взрывов произошел в афганском Чарикаре (провинция Парван) произошел взрыв во время предвыборного митинга президента Афганистана Ашрафа Гани. Еще один взрыв произошел в столице Афганистана Кабуле. В результате терактов погибли, по меньшей мере, 30 человек и еще 45 получили ранения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Афганистане произошло несколько нападений, в результате которых погибли как минимум 7 человек. Нападения произошли в провинциях Фарах, Газни, а также Логар. Кроме того, были подорваны опоры линий электроснабжения главного энергетического предприятия DABS, из-за чего треть страны осталась без электричества. Ответственность за подрывы пока никто на себя не взял.

Также стало известно, что радикальное движение "Талибан" разрешило работу сотрудников Международного комитета Красного Креста в подконтрольных им районах Афганистана. До этого работу гуманитарной организации запрещали, так как ее сотрудники "подозрительно себя вели" во время вакцинации населения.